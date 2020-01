Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Eisenach (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:20 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Müllerstraße in Eisenach, aus Richtung Bahnhofstraße kommend, in Richtung Clemensstraße. Auf Höhe der Uferstraße nahm der Frau plötzlich ein aus der Uferstraße kommender dunkler Pkw die Vorfahrt, sodass die Frau eine Gefahrenbremsung durchführen musste und dabei stürzte. Die Frau verletzte sich dabei leicht. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Kennzeichenfragmente des flüchtenden Pkw konnte die Frau hierbei noch erkennen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. (mwi)

