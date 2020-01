Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorderrad gestohlen

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Das Vorderrad eines Mountainbikes im Wert von ca. 150 Euro wurde im Zeitraum vom 16.01.2020 bis zum 21.01.2020 aus einem frei zugänglichen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße gestohlen. Wem ein solches Rad angeboten wird oder wer in der Nacht bzu Samstag Beobachtungen im Bereich der Friedrichstraße gemacht hat, kann sich an die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0021642/2020 wenden. (av)

