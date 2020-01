Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Altpapiercontainers

Großfahner - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Altpapiercontainerbrand in die Mittelgase gerufen. Der gegen 18.42 Uhr gemeldete Brand konnte schnell gelöscht werden, so dass sich der Schaden in Grenzen hielt. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (av)

