Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Dr.-Troch-Straße/Ohrdrufer Straße wurde die Polizei am Freitagabend gegen 21:40 Uhr gerufen. Dort befuhr ein 46-jähriger Fiatfahrer mit seinem Pkw die Dr.-Troch-Straße in Richtung Luftschiffhafen. Trotz Rotlich an der Ampelkreuzung überquerte er dann die Ohrdrufer Straße und beachtete den von rechts kommenden Pkw Ford eines 51-jährigen Mannes nicht. Es kam zur Kollision beider Pkw, bei dem ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Zudem wurde der Unfallverursacher schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine mit ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,53 Promille. Ein Strafverfahren gegen den 46-Jährigen wurde eingeleitet. (av)

