Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw-Anhänger und Holzspalter entwendet

Gräfentonna - Landkreis Gotha (ots)

Einen Pkw-Anhänger der Marke "Frankenstein" und einen Holzspalter im Gesamtwert von mehr als 2.000 Euro entwendeten unbekannte Diebe aus einer Werkhalle im Riedweg. Als Tatzeitraum kommt Mittwoch, der 22.01.2020, bis Samstag, der 25.01.2020, in Frage. Das Originalkennzeichen des Anhängers blieb in der Halle zurück, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Diebe ein anderes Kennzeichen vor dem Abtransport angebracht haben. Hinweise zum Diebstahl und zum Verbleib des Beuteguts nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0021625/2020 entgegen. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell