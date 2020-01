Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Keller wurde die Gothaer Polizei am Samstag in die Reinhardsbrunner Straße gerufen. Dort gelangten in der Nacht zuvor ein oder mehrere Täter in den Kellerbereich und öffneten mit einem Hilfsmittel mehrere einzelne Kellerabteile. Als Beutegut konnte zunächst nur eine Jacke der Firma "Jack Wolfskin" im Wert von ca. 150 Euro festgestellt werden. Hinweise zum Täter oder den Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0021567/2020 entgegen. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

