Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Verfolgungsfahrt Streifenwagen gerammt

Wartburgkreis (ots)

Am Dienstag, 21.01.2020 wurde in Bad Salzungen ein Pkw VW für eine Verkehrskontrolle angehalten. Als ein Beamter den Fahrer ansprach, flüchtete er sofort in Richtung der B 19. Auf der Flucht in Richtung Eisenach kollidierte er seitlich mit einem Streifenwagen, der einen Anhalteversuch unternahm. Dabei streifte der Täter noch ein weiteres Fahrzeug eines unbeteiligten Verkehrsteilnehmers. Der VW wurde kurz darauf in Ruhla geparkt festgestellt werden. Die Überprüfung ergab, dass der VW am Monatsanfang in Schmalkalden gestohlen wurde. Die angebrachten Kennzeichen wurden im Dezember 2019 in Breitungen von einem Pkw Ford entwendet. Durch polizeiliche Ermittlungen und den Einsatz eines Fährtenhundes konnte der Fahrer ermittelt und in einer Spielothek festgenommen werden. Der Drogentest des 32-Jährigen verlief positiv. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurden beim Täter eine geringe Menge Drogen und ein Einhandmesser festgestellt. Im Beisitz einer gültigen Fahrerlaubnis war der Fahrer nicht. Nach Einleitung mehrerer Ermittlungsverfahren wurde der Täter nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. (as)

