Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Feld gelandet - Frau verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L3004 zwischen Dosdorf und Plaue. Die 39-Jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Nissan in Richtung Plaue, verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte mit einem Baum und einem Leitpfosten und kam letztlich auf dem Feld zum Stillstand. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die Fahrerin verletzte sich leicht und kam folgend ins Krankenhaus. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell