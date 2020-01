Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrt unter Drogeneinfluss beendet

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Mittwochnachmittag kontrollierte die Polizei in Arnstadt einen 37-Jährigen in einem Mercedes. Hierbei stellten die Beamten Merkmale fest, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Der Herr lehnte zwar einen Drogenvortest ab, jedoch kam er um die Blutentnahme nicht umhin. Das Fahrzeug musste er ebenfalls stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln gem. Straßenverkehrsgesetz.

