Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte die Scheibe einer Bäckereifiliale in Gehren, Königseer Straße, zu zerstören, um anschließend in das Gebäude zu gelangen. Die Glasscheibe hielt stand und somit blieb die Tatausführung beim Versuch. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht derzeit nach Zeugen, welche in der Nacht zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr relevante Wahrnehmungen gemacht haben. Die Personen können sich unter Angabe der Hinweisnummer 0019433/2020 unter der Telefonnummer 03677601124 melden. (db)

