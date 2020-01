Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnwagen abgebrannt - Zeugen gesucht

Sundhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Nacht geriet in Sundhausen ein Wohnwagen in Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache brach gegen Mitternacht in dem älteren Modell Feuer aus und ließ den Wagen komplett niederbrennen. Der Wohnwagen war auf einem Gartengrundstück am Kirchhög abgestellt. Ein Einwirken durch Dritte kann nicht ausgeschlossen werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Polizei Gotha bittet deshalb um Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0019418/2020 entgegengenommen. (ah)

