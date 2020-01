Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Modellautos aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Bei einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hanns-Eisler-Straße wurden Modellautos im Wert von 500 Euro gestohlen. An der Kellertür entstand ein Schaden von etwa 20 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 21.01.2020, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 22.01.2020, 06.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0018457/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell