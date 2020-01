Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Dieb

Arnstadt (ots)

Am späten Dienstagabend fiel einem Zeugen in der Rankestraße ein Mann auf, der auf seinem Weg in Richtung Kohlenmarkt an geparkten Pkw prüfte, ob diese verschlossen waren. Zuvor gelang es ihm, bei einem geparkten Pkw Ford ins Fahrzeug zu gelangen und das Handschuhfach zu durchsuchen. Der Zeuge informierte die Polizei, die den alkoholisierten Täter (27 Jahre, libysch) schnell ausfindig machen konnte. Er wurde zur Dienststelle gebracht und durchsucht. Beutegut hatte er nicht bei sich. Nach der Anzeigenaufnahme wegen versuchtem Diebstahl und Ausnüchterung konnte er der Täter am folgenden Tag entlassen werden. (as)

