LPI-GTH: Verkerhsunfall mit vier Leichtverletzten

Gotha (ots)

Ein 59-jähriger BMW-Fahrer ordnete sich gestern Nachmittag an der Kreuzung der Dr.-Troch-Straße zur B 247 auf der Rechtsabbiegerspur ein, obwohl er geradeaus fahren wollte. Als er die Kreuzung bei Grünlicht für die Rechtsabbieger unerlaubt überquerte, kam es zu einer Kollision mit einer 73-jährigen BMW-Fahrerin. Sie befuhr die B 247 in Richtung Stadtzentrum und fuhr bei Grünlich ordnungsgemäß in den Kreuzungsbereich ein. Bei dem Unfall wurden der Fahrer, die Fahrerin sowie zwei weitere Insassen der beiden Pkw (4 und 60 Jahre) leicht verletzt. Die beide stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (as)

