Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Büroräume - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit von Montag, 20.01.2020, 16.00 Uhr bis Dienstag, 21.01.2020, 08.00 Uhr auf noch nicht geklärte Art und Weise in ein Geschäftsgebäude in der Willibald-Alexis-Straße ein. Anschließend wurde die Eingangstür zu den Büroräumen einer Sozialeinrichtung aufgebrochen. Dort wurden Schränke geöffnet und teils aufgebrochen. Drei Geldkassetten mit einem nicht näher benannten Bargeldbestand wurden gestohlen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor. Zeugenhinweise nehmen die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) und die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0017815/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell