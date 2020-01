Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Sonne geblendet - Zwei Fahrerinnen leicht verletzt

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 61-jährige VW-Fahrerin wurde gestern Nachmittag auf der B247 im Gewerbegebiet am Abzweig Gräfenhain von der Sonne geblendet und geriet auf die Gegenfahrbahn. Sie kollidierte mit einen Mazda (w/66), der aus Richtung Gotha kam. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von je 15.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die B247 wurde kurzzeitig voll gesperrt. (ah)

