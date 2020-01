Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dem Haftrichter vorgeführt

Gotha (ots)

Ein 41-Jähriger sollte heute Nacht gegen 01.45 Uhr in Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er entzog sich rücksichtslos und grob verkehrswidrig der Kontrolle und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf den Funkstreifenwagen zu. Die Polizeibeamten mussten mit dem Funkstreifenwagen ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Bei einem erneuten Anhalteversuch konnte sich einer der Polizeibeamten nur noch durch einen Sprung zur Seite retten, um Schlimmeres zu verhindern. Der Mazda-Fahrer konnte wenig später dennoch festgestellt und festgenommen werden. In seinem Fahrzeug wurden geringe Mengen an Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Zur Abklärung, ob der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm Blut abgenommen. Ferner lag gegen den 41-Jährigen aus Arnstadt ein Untersuchungshaftbefehl u.a. wegen räuberischer Erpressung vor. Er wurde noch heute dem Haftrichter vorgeführt. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell