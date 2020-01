Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen und ohne Führerschein

Eisenach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Ludwigstraße ein 29-jähriger VW-Fahrer angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt war für den Fahrer damit beendet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. (as)

