Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Felswand gefahren

Förtha (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend befuhr ein 77-Jähriger mit seinem Suzuki die B 84 aus Richtung Eisenach kommend in Richtung Förtha. In einer Linkskurve kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Felswand. Das Fahrzeug kam mehrere Meter weiter im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Suzuki entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. (ah)

