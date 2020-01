Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw aus Garage gestohlen - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Am Montag, 20.01.2020, in der Zeit zwischen 02.30 bis 09.50 Uhr, wurde aus einer Garage im Ilmtalweg ein Pkw Ford entwendet. Der oder die unbekannten Täter öffneten dazu gewaltsam das Garagentor. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Geräusche gehört? Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ilmtalweg aufgefallen? Hinweise nehmen die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) und die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0016851/2020 entgegen. (as)

