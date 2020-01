Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol- und Drogenfahrt beendet

Ilm-Kreis (ots)

Bei der Kontrolle eines 28-jährigen Audi-Fahrers in der Stadtilmer Bahnhofstraße wurde gestern Abend ein Alkoholwert von 1,40 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme zu Beweiszwecken durchgeführt und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Ebenfalls gestern Abend geriet in der Schönbrunnstraße in Arnstadt ein 36-jähriger Citroen-Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Dessen Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. (as)

