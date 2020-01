Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Führerscheine wegen Alkohol sichergestellt

Landkreis Gotha (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw Toyota gestern Mittag in der Högstraße in Tambach-Dietharz erklärte sich der 38-jährige Fahrer mit einem Atemalkoholtest einverstanden. Der Test erbrachte den Wert von 1,31 Promille. Noch höher fiel der Test eines 35-jährigen VW-Fahrers aus. Der wurde gegen 16.50 Uhr in Apfelstädt in der Hauptstraße für eine Kontrolle angehalten. Er war mit 1,73 Promille alkoholisiert. Beide Fahrer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihre Führerscheine wurden sichergestellt und Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (as)

