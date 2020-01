Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit von Freitag, 17.01.2020, 17.00 Uhr bis Montag, 20.01.2020, 14.30 Uhr gelangte ein Unbekannter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hanns-Eisler-Straße und brach dort zwei Kellerabteile auf. Gestohlen wurden verschiedene Lebensmittel und eine Bohrmaschine der Marke Makita. Die Beute hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden wird mit 50 Euro angegeben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0017067/2020 entgegen. (as)

