Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer unter Drogeneinfluss verursacht Unfall

Eisenach (ots)

Ein 24-jähriger Radfahrer nutzte gestern Nachmittag den Gehweg der Clemdastraße. Kurz vor der Kreuzung zur Rennbahn wechselte er plötzlich vom Gehweg auf die Fahrbahn, ohne auf den nachfolgenden Fahrzeugverkehr zu achten. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw BMW, der in die gleiche Richtung wie der Radfahrer fuhr. Der Radfahrer und der 54-jährige Pkw-Fahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden, weshalb eine Unfallaufnahme erfolgte. Im Zuge dessen wurde mit dem Radfahrer ein Drogentest durchgeführt, dieser reagierte auf verschiedene Drogenarten. Aus diesem Grund wurde gegen den 24-Jährigen ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. (as)

