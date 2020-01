Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Gamstädt (Landkreis Gotha) (ots)

In der Landstraße fand am gestrigen Sonntag eine mehrstündige Geschwindigkeitsüberwachung statt. Über 500 Fahrzeuge wurden gemessen, 31 von ihnen übertraten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Das schnellste Fahrzeug war mit 102 km/h unterwegs. Dieser Verstoße wird ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot nach sich ziehen. (as)

