Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw stößt mit Radfahrerin zusammen

Arnstadt (ots)

Ein 35-jähriger Skoda-Fahrer fuhr heute Vormittag von einem Parkplatz auf die Ichtershäuser Straße aus. In diesem Moment kreuzte eine 38-jährige Radfahrerin die Parkplatzausfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin leichte Verletzungen davon trug. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 700 Euro. (as)

