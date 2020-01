Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Zeit von Sonntag, 19.01.2020, 22.00 Uhr bis Montag, 20.01.2020, 07.00 Uhr wurden drei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mohrenstraße aufgebrochen. Diese und drei weitere unverschlossene Kellerabteile wurden durchwühlt. Nach bisherigem Stand wurden ein Fahrrad Scott Aspect in den Farben schwarz, blau und grün, sowie ein Werkzeugkoffer und zwei Elektrogeräte im Gesamtwert von über 1000 Euro gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0016292/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell