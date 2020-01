Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zweimal unter Drogeneinfluss

Gotha (ots)

Die Polizei Gotha stellte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Fahrer unter Drogeneinfluss fest. In der Bürgeraue wurde gegen 01.50 Uhr ein 40-jährigen BMW-Fahrer kontrolliert und positiv auf den Einfluss von Methamphetamin getestet. Etwa zwei Stunden später geriet in der Krusewitzstraße ein 22-jähriger Renault-Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Auch sein Test verlief positiv auf Methamphetamin. Beiden Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe zur gerichtsmedizinischen Untersuchung entnommen und Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. (as)

