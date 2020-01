Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Fahrten unter Drogen

Eisenach, Wartburgkreis (ots)

Die Polizei Eisenach stellte am vergangenen Wochenende mehrere Fahrten unter Drogeneinfluss fest. Am Samstagmorgen wurde ein 27-jähriger VW-Fahrer in Wutha-Farnroda in der Eisenacher Straße kontrolliert. Der Drogentest verlief positiv auf Methamphetamin. Kurz darauf geriet ein 33-jähriger Kia-Fahrer in der Eisenacher Planstraße in eine Verkehrskontrolle. Sein Drogentest ergab ein gleiches Ergebnis. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 18-jähriger Skoda-Fahrer in Wutha-Farnroda am Kleinen Hörselberg kontrolliert. Konkrete Hinweise auf Cannabiskonsum wurden hier erlangt. Am frühen Sonntagmorgen reagierte der Drogentest eines 35-jährigen Iveco-Fahrer positiv auf Methampethamin. Er wurde in Eisenach in der Clemensstraße kontrolliert. In allen Fällen wurden Blutentnahmen durchgeführt und Bußgeldverfahren eingeleitet. (as)

