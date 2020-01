Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall beim Abbiegen - Zeugen gesucht

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag, 17.01.2020, kam es um 14.00 Uhr an der Einmündung Neue Straße und Friedrich-Engels-Ring zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer wollte von der Neuen Straße in den Friedrich-Engels-Ring abbiegen. Zeitgleich beabsichtigte ein 36-jähriger VW-Fahrer, vom Friedrich-Engels-Ring auf die Neue Straße aufzufahren. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Eine 18-jährige Beifahrerin im BMW wurde dabei leicht verletzt. Die Ermittlung zur Unfallursache wurden aufgenommen. Unbeteiligte Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter Angabe der Bezugsnummer 0014937/2020 zu melden. (as)

