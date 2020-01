Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw überschlägt sich - vier Leichtverletzte

Gotha (ots)

Am gestrigen Sonntag gegen 14.20 Uhr befuhr eine 46-jährige VW-Fahrerin die L 1027 von Gotha kommend in Richtung Leina. Nach einem Kreisverkehr kam die Fahrerin aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich ihr Pkw einmal. Im Fahrzeug befanden sich drei Kinder im Alter zwischen 9 und 16 Jahren. Alle drei Kinder und die Fahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Pkw kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung der Landstraße. (as)

