Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit verletzten Fahrradfahrer

Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer kam es am Freitag, den 17.01.2020 gegen 06:15 Uhr in Gotha. Ein 37-jähriger Fahrer eines Pkw Chevrolet befuhr die Ohrdrufer Straße und wollte nach rechts auf ein Tankstellengelände einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 30-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer, wobei dieser stürzte. Der Radfahrer wurde an der Schulter verletzt und in das Klinikum Gotha eingeliefert. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (mk)

