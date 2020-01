Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluß geparktes Fahrzeug beschädigt

Gotha (ots)

Ein 38-jähriger Mercedesfahrer befuhr am Samstag, den 18.01.2020 gegen 21:50 Uhr in Ilmenau die Sophienstraße in Richtung Schleusinger- Allee. Hierbei streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen und beschädigte diesen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest mit dem 38-jährigen Fahrer ergab einen Vorwert von 1,24 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 38- jährigen erstattet.

(sg)

