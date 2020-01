Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln von der Fahrbahn abgekommen

Gotha (ots)

Am Samstag, den 18.01.2020 gegen 15:45 Uhr befuhr ein 34- jähriger mit seinem Pkw Opel die Verbindungsstraße von Großbreitenbach nach Möhrenbach. In einer Linkskurve kam der Opelfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis. Bei dem 34- jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie dessen Führerschein sichergestellt. Ebenfalls wurde die Weiterfahrt unterbunden und Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Der entstandene Sachschaden am Opel wurde mit circa 500,- EUR angegeben.

(sg)

