Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgänger angefahren

Gotha (ots)

Am Samstag, den 18.01.2020 gegen 11:05 Uhr ereignete sich in Ilmenau in der Geschwister-Scholl-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 83- Jahre alter Fußgänger angefahren und leicht verletzt wurde. Ein 48-jähriger Opelfahrer befuhr dabei die Schortestraße in Richtung Schortemühle. Beim Einbiegen in die Geschwister-Scholl-Straße streifte der Opelfahrer den Fußgänger, welcher gerade die Fahrbahn überquerte. Der Fußgänger kam dabei zu Fall und verletzte sich. Anschließend wurde der Fußgänger durch die Rettungskräfte ins Ilm-Kreis-Klinikum Ilmenau verbracht und dort auf weitere Verletzungen untersucht. Am Opel entstand geringer Sachschaden.

(sg)

