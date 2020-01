Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Flussbett der Oelze gelandet und dabei leicht verletzt

Gotha (ots)

Am Samstag, den 18.01.2020 gegen 09:45 Uhr befuhr ein 38- jähriger Renaultfahrer die Harztalstraße aus Richtung Katzhütte kommend in Richtung Altenfeld. Circa 2,3 km vor dem Ortseingang Altenfeld kam der Renaultfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem PKW eine etwa 2 m hohe Böschung hinunter in die Oelze. Hierbei verletzte sich der Renaultfahrer leicht und wurde durch die Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Neuhaus verbracht. Am Pkw Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 8000,-EUR.

(sg)

