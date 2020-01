Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sinnentleertes Handeln

Eisenach-Kreisfreie Stadt (ots)

In der Nacht von vergangenen Freitag auf Samstag hielt es eine Person augenscheinlich für eine gute Idee mit einer kleiner Sitzbank gegen die Schaufensterscheibe eines Lebensmittelgeschäftes in der Eisenacher Georgenstraße zu schlagen. Hierbei wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Was die Scheibe dem Verursacher angetan haben könnte, damit sie zerstört werden musste, kann wohl nur der Handelnde selbst erklären.(vt)

