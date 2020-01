Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenlaube brennt nieder

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstag brante in den Abendstunden am Diebesstieg eine Gartenlaube nieder. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweisnummer 0015653/2020. (ml)

