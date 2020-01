Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Mehrfamilienhaus

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Dorotheenstraße. Durch die Rauchentwicklung wurde eine 76-jährige Hausbewohnerin leicht verletzt. Die betroffene Wohnung ist zurzeit unbewohnt. Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. (ml)

