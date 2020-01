Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schildmütze geraubt

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Einem 16-Jährigen wurde am Freitag gegen 17:19 Uhr in der Straßenbahn eine Schildmütze geraubt. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich die Bahn in der Verlängerten Goethestraße. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Der Geschädigte blieb unverletzt. Der Wert der Beute beträgt 20 Euro. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0015096/2020 zu wenden. (ml)

