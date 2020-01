Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vereinsfeier gerät außer Kontrolle

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Eine Feier eines Sportvereins geriet am frühen Samstagmorgen in einem Hotel in Friedrichroda kurzzeitig außer Kontrolle. Nachdem mehrere Sportfreunde reichlich Alkohol konsumiert hatten, begannen sie die Dekoration der Hotelbar zu beschädigen. Der entstandene Schaden wurde auf 100 Euro geschätzt. Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (ml)

