Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln und Alkohol geführt

Gotha (ots)

Am Freitag, den 17.01.2020 gegen 21:45 Uhr hielten Polizeibeamte in Arnstadt, in der Ichtershäuser- Straße einen 24- jährigen E-Scooter-Fahrer an. Bei einer anschließend durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis und Amphetamin und ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Vorwert von 0,52 Promille an. Die Weiterfahrt wurde ihm unterbunden. Im Anschluss erfolgte die Blutentnahme im KH Arnstadt. Anzeige wurde erstattet.

(sg)

