Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Gotha (ots)

Am Donnerstag gegen 06.15 Uhr wollte ein 37-jähriger Chevrotet-Fahrer in der Ohrdrufer Straße nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen. Dabei sah er einen 30-jährigen Radfahrer, der die Tankstelleneinfahrt gerade auf einem Radweg kreuzte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An Pkw und Fahrrad entstanden geringe Sachschäden. (as)

