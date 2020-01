Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Gotha (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag befuhr eine 44-jährige VW-Fahrerin die Gartenstraße aus Richtung Schützenberg kommend und bog am Bertha-von Suttner-Platz nach links ab. Aus Richtung Brühl kam in diesem Moment ein 31-jähriger Radfahrer und nutzte einen Fußgängerüberweg, den die VW-Fahrerin kreuzte. Es kam zur Kollision der beiden, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. An VW und Fahrrad entstanden leichte Sachschäden. (as)

