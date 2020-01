Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Containerbrand - Zeugensuche (Korrektur Tatort)

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße gerieten am Mittwoch, 15.01.2020 gegen 04.15 Uhr zwei Papiercontainer in Brand. Durch die Feuerwehr wurde der Brand vor einem Übergreifen auf weitere Container gelöscht. Zur Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 011929/2020 entgegen. (as)

