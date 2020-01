Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer umgefallen

Ilmenau (ots)

Die Polizei Ilmenau wurde gestern am frühen Abend gerufen, weil ein Radfahrer fast regungslos unter einem Balkon in einem Wohnviertel aufgefunden wurde. Bei Eintreffen lag der Mann samt Fahrrad in sitzender Position. Er war vermutlich beim Fahren umgefallen und derart stark alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest unmöglich war. Der 59-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung und Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

