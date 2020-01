Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Waschanlage - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen kam es gegen 08.00 Uhr in Büroräumen einer Waschanlage in der Ichtershäuser Straße zu einem Brandausbruch. Durch das Feuer wurde die Technik der Waschanlage in Mitleidenschaft gezogen, sodass der Sachschaden auf 500.000 Euro geschätzt wird. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781424 oder 03621-781124 und der Bezugsnummer 0013264/2020 entgegengenommen. (ah)

