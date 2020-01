Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Herschdorf (Ilm-Kreis) (ots)

Auf der Kreisstraße 54 zwischen Herschdorf und Gillersdorf konnte heute Morgen ein 38-jähriger Renault-Fahrer einem Reh nicht mehr ausweichen, das plötzlich auf die Straße sprang. Nach der Kollision lief das Tier zurück in den Wald und hinterließ am Pkw einen bleibenden Eindruck. (as)

