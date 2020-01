Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reumütiger Unfallverursacher

Eisenach (ots)

Am gestrigen Mittwoch gegen 13.40 Uhr bog ein 82-jähriger BMW-Fahrer von der Hermannstraße in die Langensalzaer Straße ab. Vermutlich aufgrund der blendenden Sonne übersah er dabei ein Verkehrszeichen und fuhr es um. Anschließend hielt er an, sammelte Fahrzeugteile ein und verließ die Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme kehrte der Fahrer aus freien Stücken zurück und gab seine Unfallbeteiligung bekannt. Dennoch musste ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet werden. (as)

