Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Zaun gefahren und geflüchtet

Ilmenau (ots)

Ein unbekanntes Fahrzeug stieß am Mittwoch, 15.01.2020, gegen 10.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße gegen einen Metallzaun und verursachte einen Schaden von etwa 300 Euro. Der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin entfernte sich anschließend vom Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bisher ist bekannt, dass kurz zuvor ein weißer Pkw VW auf dem Parkplatz rangierte. Wer konnte den Unfall beobachten? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0012544/2020 entgegen. (as)

